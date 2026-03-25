أحرق مستوطنون، فجر الأربعاء، جرافة ومعدات في هجوم استهدف محجرا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد جديد لاعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم.

وقال الفلسطيني نظير محمد سلامة شلالدة للأناضول إن مستوطنين تسللوا قرابة الساعة الثانية فجرا، إلى منطقة الربيعة شرق بلدة سعير جنوب الخليل، واتجهوا نحو المحجر، قبل أن يُضرموا النار في الجرافة ومعدات أخرى.

وأوضح أنهم استيقظوا بينما كانت النيران مشتعلة في الجرافة والحفار، اللذين احترقتا بالكامل، لافتا إلى أن الكاميرات وثقت الحادثة.

وذكر أن المحجر يُعد مصدر رزق لعائلته التي تضم ما بين 25 إلى 30 فردا، مشيرا إلى أن الخسائر كبيرة.

وقال: “هذا رزقنا… نعيش منه أنا وإخوتي”، معتبرا أن الهدف من هذا الاعتداء هو إجبارهم على الرحيل عن أرضهم.

وتابع: “يريدوننا أن نرحل، لكننا لن نغادر… لو وقفت كل جيوش الدنيا لن أترك أرضي”.

وأشار إلى أن استمرار هذه الاعتداءات يندرج ضمن محاولات السيطرة على الأراضي والتوسع الاستيطاني، مؤكدا تمسكه بالبقاء والدفاع عن أرضه.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، وتدفع العديد من العائلات إلى النزوح القسري عن أراضيها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أحرق مستوطنون منشأة زراعية في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بحسب منظمة "البيدر" الحقوقية، فيما أصيب 8 فلسطينيين باعتداء مستوطنين في منطقة مسافر يطا جنوبي مدينة الخليل.

ووفق تقرير سنوي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أدت اعتداءات المستوطنين خلال عام 2025 إلى تهجير 13 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا، يضم 197 عائلة بواقع 1090 أفراد.

وخلال شهر فبراير الماضي، نفذ المستوطنون 511 اعتداء في الضفة، فيما أستشهد 7 فلسطينيين برصاص المستوطنين منذ نهاية الشهر ذاته وحتى مطلع الأسبوع الجاري، بحسب معطيات الهيئة.

ومنذ بدء الحرب في 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد 1133 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا.

وتشمل هذه الاعتداءات عمليات تخريب وهدم للمنازل والمنشآت، إلى جانب تهجير السكان والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.​​​​​​​