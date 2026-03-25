وكالة مهر الإيرانية: تزايد الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية، الأربعاء، عن مصادر إيرانية مطلعة قولها، إن الجهود الأمريكية لإقرار وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات غير المباشرة "تصاعدت" خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن طهران "ترى أن وقف إطلاق النار والتفاوض في الظروف الحالية يفتقران إلى المصداقية".

وأضافت المصادر أن "الأيام الخمسة الماضية شهدت تصاعداً في التحركات الدبلوماسية الأمربكية، بوساطة بعض الدول، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، معتبرة أن التغيير في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مؤشر على تراجع واشنطن أمام صمود إيران".

كما اعتبرت أن سعي الإدارة الأمريكية لـ"الحفاظ على هيبتها"، دفعها إلى "طرح هذه الدعوات للتفاوض، في إطار يتضمن تهديدات عسكرية وإعلامية".