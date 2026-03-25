سي إن إن: إدارة ترامب تعمل على ترتيب اجتماع في باكستان لبحث سبل إنهاء الحرب في إيران

قال مسئولان كبيران في إدارة ترامب لشبكة CNN، إن الإدارة تعمل على ترتيب اجتماع في باكستان نهاية الأسبوع الجاري، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في إيران.

وبحسب تقرير للشبكة الأمريكية، تشمل الخطط الحالية سفر نائب الرئيس جيه دي فانس إلى باكستان، وربما مسئولين كبار آخرين في الإدارة.

لكن المسئولين نوهوا أن موعد الرحلة المتوقعة «قابل للتغيير»، وكذلك مكانها والأشخاص المفاوضين.

وذكر مصدران مطلعان على الأمر أن تركيا برزت أيضًا كموقع محتمل للمحادثات، حيث أثار بعض المسئولين مخاوف أمنية بشأن زيارة باكستان.

وقال أحد المسئولين إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات المتعلقة بالرحلة في البيت الأبيض اليوم.

وقال مسئول إيراني كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن باكستان سلمت إيران مقترحا من الولايات المتحدة، وإن باكستان أو تركيا قد تستضيفان محادثات لخفض التصعيد في الحرب الدائرة بمنطقة الخليج.

وتمثل التصريحات، التي أدلى بها المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، واحدة من علامات قليلة تشير إلى استعداد طهران للنظر في مقترحات دبلوماسية، رغم نفيها علنا عزمها التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يكشف المصدر الإيراني عن تفاصيل الاقتراح الذي ‌نقلته باكستان، أو ما إذا كان هو نفس الاقتراح الأمريكي المؤلف من 15 نقطة الذي تحدثت عنه تقارير إعلامية وأوردته رويترز أمس.

وقال المصدر إن تركيا «ساعدت أيضا في (جهود) إنهاء الحرب، وهناك تفكير بشأن استضافة تركيا أو باكستان لمثل هذه المحادثات».

وانخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وتعافت الأسهم المتضررة بعد التقارير عن المقترح الأمريكي، ويأمل المستثمرون في إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أسابيع تقريبا والتي أودت بحياة آلاف الناس وعرقلت إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس الثلاثاء، أن الخطة أُرسلت إلى إيران.

وقالت ثلاثة مصادر في الحكومة الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أُطلع على الاقتراح مشيرة إلى أنه يتضمن التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقف عمليات التخصيب، وكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ووقف تمويلها لوكلاء لها في المنطقة.

وفي غضون ذلك قالت مصادر لرويترز إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تخطط لإرسال آلاف الجنود جوا إلى الخليج، لمنح ترامب المزيد ⁠من الخيارات بشأن إصدار أمر بشن هجوم بري، إضافة إلى فرقتين من مشاة البحرية في طريقهما بالفعل إلى المنطقة.

ومن المتوقع أن تصل أول وحدة استكشافية تابعة لمشاة البحرية على متن سفينة هجومية برمائية ضخمة في نهاية الشهر تقريبا.

وعرضت باكستان، جارة إيران، بالفعل استضافة محادثات يشارك فيها مسئولون أمريكيون كبار في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

وقال هارون أرماجان، أحد كبار مسئولي الحزب الحاكم في تركيا، لرويترز اليوم الأربعاء إن أنقرة «تلعب دورا في نقل الرسائل» بين إيران والولايات المتحدة.