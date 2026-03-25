الأربعاء 25 مارس 2026 5:11 م القاهرة
هاني رمزي: إدارة الأهلي استجابت لضغوط السوشيال ميديا في العديد من القرارات الخاطئة

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 4:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 4:50 م

تحدث هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، عن العديد من الأمور التي تحدث داخل الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال هاني رمزي، في تصريحات على راديو «ميجا إف إم»: لم يمر الأهلي بهذه المرحلة من قبل، وهناك مشكلة في كل الملفات داخل النادي، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت من أجل تصحيح العديد من الأمور.

وأضاف: إدارة الأهلي كانت تستجيب لضغوط السوشيال ميديا فيما يخص العديد من القرارات خلال السنوات الماضية، ولم تكن قرارات صحيحة.

وتابع: كان هناك العديد من القرارات الخاطئة، وعدد المدربين الذين رحلوا عن الأهلي في فترة قصيرة تسبب في وجود شروط جزائية، مثل حالة ليس توروب.


