هاني رمزي: إدارة الأهلي استجابت لضغوط السوشيال ميديا في العديد من القرارات الخاطئة

تحدث هاني رمزي، نجم الكرة المصرية السابق، عن العديد من الأمور التي تحدث داخل الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقال هاني رمزي، في تصريحات على راديو «ميجا إف إم»: لم يمر الأهلي بهذه المرحلة من قبل، وهناك مشكلة في كل الملفات داخل النادي، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت من أجل تصحيح العديد من الأمور.

وأضاف: إدارة الأهلي كانت تستجيب لضغوط السوشيال ميديا فيما يخص العديد من القرارات خلال السنوات الماضية، ولم تكن قرارات صحيحة.

وتابع: كان هناك العديد من القرارات الخاطئة، وعدد المدربين الذين رحلوا عن الأهلي في فترة قصيرة تسبب في وجود شروط جزائية، مثل حالة ليس توروب.