جيش الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لمناطق في ضاحية بيروت الجنوبية

أصدر جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا إلى سكان ضاحية بيروت الجنوبية، في خطوة تمهد كما جرت العادة لقصف هذه المناطق.

وشملت المناطق الواردة في تحذير جيش الاحتلال، كلًا من حارة حريك، والغبيري، والليلكي، والحدث، وبرج البراجنة، وتحويطة الغدير، والشياح.

وقال جيش الاحتلال، إنه يواصل العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة، وفق تعبيره.

#عاجل‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة.



⭕️جيش الدفاع… pic.twitter.com/pXYifBHqPq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2026

وارتفع عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء إلى أكثر من 133 ألف شخص من أصل حوالي مليون نازح تركوا منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الجاري.

وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني في تقريرها اليومي، بأن مراكز الإيواء التي تم فتحها بلغ عددها 645، في حين بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 133678 شخصا.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الحرب.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.