قال الإعلامي أسامة كمال، إن القرآن الكريم في سورة المائدة يشير إلى وجود العداوة والبغضاء بين بعض الفئات، مستشهداً بالآية: «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين».

وأوضح «كمال» في مقدمة برنامجه «مساء DMC» على قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الآية تصف طبيعة فئة في اليهود، لا تجتمع قلوبهم، والعداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائمًا لأنهم لا يجتمعون على الحق، مضيفًا أنهم كلما أوقدوا نارًا يحاربون بها، يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم.

وأكد أن طبيعة هؤلاء تتمثل في السعي للفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، مضيفًا: «الإشارات والدلالات واضحة وفي الأيام دي الحقيقة كلها فتن، ولازم بوصلتنا متتغيرش.. هم مجتمع يعيش على الحرب، ونحن مجتمع لا نسعى إلا للسلام، والسلام المبني على الحق والعدل وليس الاستسلام، ولكن السلام بجوهره الكامل».

ودعا للعمل الصالح، قائلاً: «خلونا لا يتملكنا الخوف، لازم نكون الصالحين، محتاجين إلى أن يكون بيننا دائمًا وحدة الصف والتلاقي والمحبة إلى يوم القيامة».