وزير الخارجية الإيراني يشيد بانتقادات شتاينماير للحرب وجدل سياسي في ألمانيا حول شرعيتها

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لانتقاده الحرب ضد إيران.

وكتب عراقجي على منصة إكس يوم الثلاثاء: "الفضل للرئيس شتاينماير لإدانته الانتهاكات ضد الإيرانيين. ومن يقدرون سيادة القانون يجب أن يتحدثوا أيضا".

وكان شتاينماير وصف في وقت سابق، خلال حدث في برلين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإعادة تأسيس وزارة الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية، الصراع المسلح بأنه "خطأ سياسي كارثي"، وتحدث عن "حرب يمكن تجنبها تماما وغير ضرورية، إذا كان الهدف منها إيقاف إيران عن طريق امتلاك القنبلة النووية".

وأكد الرئيس الألماني أن الحرب على إيران "تخالف القانون الدولي"، مضيفا أنه ليس هناك شك كبير في أن تبرير واشنطن للحرب بأن هجوما وشيكا كانت ستتعرض له الولايات المتحدة لا يحظى بالدعم.

وقال عراقجي إن "القانون الدولي ميت عمليا، بسبب معايير مزدوجة غربية بشأن غزة مقابل أوكرانيا وصمت حول العدوان الإسرائيلي-الأمريكي على إيران".

وكان وزير الخارجية جزءا من فريق التفاوض النووي الإيراني في فيينا عام 2015 كنائب وزير الخارجية، وفي ذلك الوقت التقى شتاينماير، الذي كان وزير الخارجية الألماني آنذاك، في عدة مناسبات.

وقوبلت تصريحات شتاينماير بانتقادات من كبير البرلمانيين الألمان ينس سبان، زعيم المحافظين التابعين للمستشار فريدريش ميرتس في البرلمان الألماني.