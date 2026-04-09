تجديد حبس أحمد دومة 15 يوما في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنح بدر والشروق، اليوم، تجديد حبس الناشط السياسي أحمد دومة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وأعلن فريق الدفاع عن دومة أن جلسة تجديد الحبس عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى أن النيابة طلبت تجديد حبس دومة استنادًا لخشية هروبه أو العبث في أدلة الاتهام أو الإضرار بالنظام العام.

في المقابل، قال الدفاع إن الواقعة تمثل جريمة نشر، والأصل ألا يكون فيها حبس، كما أن المتهم لا يخشى عليه من الهرب لامتلاكه موطنين إقامة معلومين في البحيرة والقاهرة للإقامة، بالإضافة إلى حضوره الشخصي مرات عدة فور طلبه، فضلاً عن انتفاء حجة العبث بالأدلة لكونه أقر بما نشره بالفعل.

وأشار الدفاع إلى أن الدستور قصر الحبس في جرائم النشر على أشكال محددة وهي التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين والخوض في الأعراض، لافتا إلى أن ما نشره دومة لا يوجب للحبس.

كانت النيابة قررت حبس دومة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026، المتهم فيها بنشر مقال صحفي يتضمن بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة.