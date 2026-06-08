قالت الفنانة غادة عادل إنها تعاملت مع تجربة الأمومة بطريقة مختلفة، موضحة أنها لم تنظر إلى أبنائها باعتبارهم «عيالا»، بقدر ما شعرت أنهم إخوتها الصغار الذين تشاركهم اللعب والحياة اليومية.

وأضافت خلال تصريحات مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامج صاحبة السعادة على شاشة dmc. أن تجربة إنجاب 5 أبناء كانت «تساهيل من ربنا»، إلى جانب مساعدة أهلها، مؤكدة أنها وجدت في أبنائها امتدادا لعلاقتها بإخوتها، قائلة: «أنا ما اتعاملتش مع أولادي على إن أنا عندي عيال. أنا وإخواتي خمسة، فاعتبرت إن أنا سبت بيت أهلي مع إخواتي، وبقى عندي خمس إخوات تاني».

وأوضحت غادة عادل أن أبناءها جعلوها تشعر من داخلها بأنها قريبة من أعمارهم، قائلة: «هم خلوني أنا من جوه قلبي، يعني إحساسي جوه قلبي ونفسي وعقلي وكده، إن أنا قدهم»، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل معهم كأصحاب وإخوة صغار وتشاركهم اللعب، وتقول: «دول إخواتي، إحنا هنلعب مع بعض».

وتحدثت غادة عادل عن إنجابها في سن صغيرة، قائلة إنها تزوجت وأنجبت مبكرا، مضيفة: «أول ما اتجوزت خلفت، يعني 23 و24 عندي عيلين، 26 كده، كله ورا بعض»، لافتة إلى أنها كانت تتعامل مع الأمومة بروح اللعب، حتى في تفاصيل تخص ملابس أبنائها ومظهرهم.

وقالت إن أول طفلين كانا قريبين جدا في العمر، حتى بديا مثل التوأم، موضحة أنها حملت في ابنتها بينما كان ابنها يبلغ 4 أشهر فقط، مضيفة: «أول اتنين كانوا زي التوأم.. كنت لما بمشي بيهم، بمشي بالبوسات هم الاتنين»، ومؤكدة أن كثيرين كانوا يعتقدون أنهما توأم.

وأكدت غادة عادل أنها لا تعرف كيف تقدم نصائح محددة عن تجربة الأمومة رغم إنجابها 5 أبناء، قائلة: «والله ما عارفة، كله تساهيل ربنا»، موضحة أنها كانت تعمل وتقدم أفلاما ناجحة في الوقت نفسه، وكان أبناؤها يعيشون معها تفاصيل هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن ابنها ماريو كان يرافقها رضيعا داخل الكرفان، وأن أبناءها عاشوا معها سنوات العمل عن قرب.