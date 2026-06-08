قالت الفنانة غادة عادل إن الهواتف ومواقع التواصل أثرت على تركيزها وذاكرتها في فترة من الفترات، مؤكدة أنها بدأت تهتم بصحتها وغذائها بعدما شعرت بتشتت كبير.

وأضافت خلال تصريحات مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامج صاحبة السعادة على شاشة dmc. أنها لاحظت أن الاهتمام بنوعية الطعام والشراب انعكس على تركيزها ووعيها بجسدها، قائلة: «لما باكل أكل كويس، بقعد أذاكر قوي.. الحاجات المفيدة لمخي، الحاجات المفيدة لنظري، الحاجات المفيدة للميموري».

وأوضحت غادة عادل أن مرحلة الهواتف والتشتت أثرت عليها بشدة، قائلة: «جات بقى فترة التليفونات والحاجات دي توهت جامد قوي»، مشيرة إلى أنها كانت تدخل الغرفة أحيانا وتنسى سبب دخولها، أو تتحدث في الهاتف ثم تتشتت.

وقالت إن هذا الأمر أقلقها في فترة من الفترات، مضيفة: «خفت على نفسي، وقلت يعني أنا خلاص شكلي هييجي في فقدان ذاكرة».

وأشارت غادة عادل إلى أن ابتعادها عن الظهور خلال الفترة الأخيرة مرتبط بتركيزها على نفسها وصحتها، قائلة: «أنا بقيت والله العظيم مختفية علشان مركزة مع نفسي».

وأكدت أنها أصبحت تهتم بما يفيد شعرها وبشرتها وصحتها بشكل عام، معتبرة أن الحفاظ على النفس حق ضروري للاستمرار، قائلة إن هذا الاهتمام «يخلينا نعرف نكمل».