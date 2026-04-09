أفاد مصدر مقرب من الرئاسة اللبنانية لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" بأن خيار لبنان الرسمي هو المفاوضات؛ لكن الأساس في البداية هو وقف إطلاق النار.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم،، أنه أصدر تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأضاف نتنياهو أن المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإرساء السلام بين إسرائيل ولبنان، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن إسرائيل تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لإخلاء بيروت من السلاح.

جاء ذلك فيما ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسئول أمريكي القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو أمس تخفيف الضربات على لبنان لإنجاح المفاوضات مع إيران.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان مطلع مارس الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

فيما قالت إيران إنه "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا".