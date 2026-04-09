السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يعتزم تقديم مشروع قرار لوقف الدعم العسكري لإسرائيل

أعلن السيناتور الأمريكي البارز بيرني ساندرز، أمس الأربعاء، عزمه تقديم مشروع قرار الأسبوع المقبل يهدف إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وانتقد ساندرز كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن ما يجري يمثل "حربًا كارثية" مع إيران.

وكتب عبر منصة "إكس": "لا مفاجأة كبيرة. نتنياهو أقنع ترامب بالانخراط في حرب كارثية مع إيران. لا يمكننا السماح لإسرائيل بمواصلة تشكيل السياسة العسكرية والخارجية للولايات المتحدة. الأسبوع المقبل سأقدّم قرارًا لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل".

وتتزامن هذه المواقف مع دعوات متكررة من عدد من المشرّعين الأمريكيين لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، وإنهاء ما يعتبرونه تواطؤًا أمريكيًا في سياساتها، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

في سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" بأن المشرّعين الأمريكيين سيحاولون مجددًا الأسبوع المقبل تمرير قرار يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، وإجبار ترامب على الحصول على موافقة الكونجرس قبل تنفيذ أي ضربات عسكرية إضافية.

ونقل التقرير عن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قوله خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "يجب على الكونجرس أن يستعيد سلطته، خاصة في هذه اللحظة الخطيرة".

وأعلن ترامب، الثلاثاء، موافقته على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ملوّحًا بشن هجمات مدمرة على بنيتها التحتية المدنية في حال عدم الامتثال.

وأثارت تصريحات ترامب، التي قال فيها إن "حضارة بأكملها ستنتهي الليلة"، انتقادات من الديمقراطيين، حيث دعا العشرات منهم إلى عزله من منصبه.

ووصف شومر تصريحات ترامب بأنها "غير متزنة"، منتقدًا الحرب لعدم نجاحها في إضعاف الحكومة الإيرانية أو الحد من برنامجها النووي، في وقت شهدت فيه أسعار الوقود ارتفاعًا عالميًا.

في المقابل، أكد البيت الأبيض أن قرارات ترامب تندرج ضمن صلاحياته القانونية كقائد أعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن بإمكانه إصدار أوامر بعمليات عسكرية محدودة لحماية الولايات المتحدة.

وحاول الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب مرارًا خلال الأشهر الماضية تمرير قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، بهدف إلزام الرئيس بالحصول على تفويض مسبق من الكونغرس قبل تنفيذ عمليات عسكرية، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح.

في المقابل، دعم الجمهوريون سياسات ترامب بشكل شبه كامل. ورغم أن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب، فإن هذا القيد لا ينطبق على العمليات العسكرية قصيرة الأمد أو في حالات التهديد الفوري.

وبشكل منفصل، دعا الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب، النائب عن نيويورك حكيم جيفريز إلى طرح تصويت مماثل داخل المجلس للحد من الحرب على إيران، قائلا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نحتاج إلى إنهاء دائم لحرب دونالد ترامب المتهورة".

جدير بالذكر أن استطلاع رأي حديث أجراه مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة قد أظهر أن نظرة الأمريكيين إلى إسرائيل أصبحت أكثر سلبية، في ظل استمرار النزاعات في الشرق الأوسط.

وبحسب النتائج المنشورة في 7 أبريل الجاري، فإن 60% من البالغين الأمريكيين لديهم رأي غير إيجابي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ53% قبل عام، فيما عبّر 37% فقط عن نظرة إيجابية.

ويمثل هذا التحول تراجعًا بنحو 20 نقطة منذ عام 2022، حين كانت الغالبية تنظر إلى إسرائيل بشكل إيجابي، بينما لم تتجاوز نسبة الآراء السلبية آنذاك 42%.