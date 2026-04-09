أطلق فنان اليونسكو للسلام، الموسيقار نصير شمّه، نداءً إلى العالم وصرخة عالیة من أجل لبنان.

وقال شمّه في منشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "عاش لبنان حرًا شامخًا، ولا نامت أعین القتلة".

وأضاف شمّه: "یواجه لبنان منذُ مدة طولیة ومستمر إلى ھذا الیوم عدوانًا سافرًا یتجاوز كل الحدود والشرائع، عدواناً تقوده آلة الحرب الإسرائیلیة بقیادة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ) نتنیاھو، مستھدفةً المدنیین والتاریخ والحیاة في بلدٍ لم یقدم للعالم سوى الحرف والنغم والقیم الإنسانیة".

وتابع أن ما یحدث في لبنان لیس مجرد مواجھة عسكریة، بل ھو محاولة ممنھجة لتدمیر جسر حضاري یربط الشرق بالغرب.

وأشار إلى أن الدماء التي تسیل على أرض الأرز ھي استنزاف لكرامة الإنسانیة جمعاء. من ھنا، ومن منطلق مسئولیتنا سفیرًا للیونسكو والصلیب والھلال الأحمر وكفنانین ومبدعین نؤمن بأن الموسیقى ھي لغة السلام، نرفع صوتنا عالیًا لمناشدة دول العالم، ومنظمات الأمم المتحدة، والقوى المؤثرة في القرار الدولي.

وطالب شمّه بلجم جماح العدوان الإسرائیلي ووقف ھذه الآلة التي لا تحصد سوى الأرواح البریئة وتزرع الدمار في المدن والقرى اللبنانیة، والتدخل الفوري والحازم لوضع حد لسیاسات نتنیاھو التي تدفع بالمنطقة بأكملھا نحو ھاویة لا قرار لھا، ضارباً بعرض الحائط كل المواثیق الدولیة.

كما دعا إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الشعب اللبناني في حقه المشروع في العیش بأمان وكرامة على أرضه، وحمایة سیادته من ھذا التغول العسكري الذي لا یفرق بین بشر وحجر.

وأكد أن العالم الیوم أمام اختبار حقیقي لضمیره وقیمه، لا یمكن للعدالة أن تتحقق ما دام المعتدي یجد الصمت مبررًا لاستمراره.

وتابع أن لبنان، وطن الفن والحریة، یستحق منا جمیعًا موقفًا یشبه صموده، صوتًا یوقف الرصاص ویفتح آفاقًا للسلام العادل الذي یحفظ للإنسان حقه في الحیاة".