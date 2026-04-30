ليبيا: افتتاح مكتب اليونسكو في طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في مسرح السرايا الحمراء بطرابلس، مراسم إعلان افتتاح مكتب منظمة اليونسكو في ليبيا، في احتفالية حملت شعار "الاحتفاء بالتعليم والثقافة والعلوم مع اليونسكو".

وأكد الدبيبة، في كلمة، أن افتتاح مكتب اليونسكو في طرابلس يمثل خطوة مهمة تعكس استعادة ليبيا لمكانتها الدولية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة رسالة واضحة بأن ليبيا تستعيد موقعها الطبيعي، وتؤكد جاهزيتها للشراكة والتعاون والانفتاح على العالم.

وأضاف أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان والمعرفة، وأن التعليم والثقافة يشكلان الأساس لأي نهضة واستقرار، مؤكدا دعم الحكومة لكل ما من شأنه تعزيز حضور ليبيا في مجالات التعليم والبحث العلمي وحماية التراث.

وبدوره، أكد مدير مكتب اليونسكو لمنطقة دول المغرب العربي محمد شرف، أن ليبيا كانت من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن عودة المنظمة للعمل من داخل ليبيا يمثل خطوة طبيعية وضرورية تعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المشترك.

وأعلن قرب توقيع مشروع بعنوان: "تعزيز البنية التحتية والتقنية الحيوية" بالشراكة مع الهيئة العامة للبحث العلمي، بهدف دعم قدرات البحث العلمي وتطوير البنية المعرفية والتقنية في ليبيا.

وتُعنى منظمة اليونسكو بتعزيز التعليم والعلوم والثقافة، وحماية التراث الثقافي والطبيعي، ودعم حرية التعبير، وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة والتنمية المستدامة.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، شهد الحدث، حضور عدد من وزراء الحكومة، ومسئولين وممثلي منظمة اليونسكو.