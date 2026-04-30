الرئيس الإيراني: الحصار البحري الأمريكي محكوم عليه بالفشل

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا وقيودا على الملاحة في الخليج تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة والسلم والاستقرار العالميين، معتبرا أن الحصار محكوم عليه بالفشل.

جاء ذلك في رسالة نشرها بزشكيان بمناسبة "اليوم الوطني للخليج الفارسي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الخميس.

وذكر أن أمن الخليج لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون الدول المطلة عليه، محذرا أن المنطقة ليست ساحة مفتوحة للتدخلات الأجنبية الأحادية.

ووصف الخليج بأنه "جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الإيرانية ورمز لسيادة البلاد"، وأردف: "جميع محاولات فرض الحصار البحري أو تقييد الملاحة محكوم عليها بالفشل".

واعتبر بزشكيان أن فرض الحصار البحري وتقييد طرق التجارة تهدف إلى ممارسة الضغوط على طهران.

وأشار إلى أن الإجراءات الأمريكية تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح شعوب المنطقة، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاستقرار العالمي.

وحمل بزشكيان واشنطن وإسرائيل مسؤولية زعزعة الاستقرار في الخليج، مؤكدا أن بلاده باعتبارها "حارس أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز ملتزمة بمبادئ حرية الملاحة والأمن البحري"، باستثناء الدول "المعادية" شريطة احترام سيادة إيران.

وفي 13 أبريل الجاري بدأ الحصار البحري الأمريكي على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 الشهر ذاته تمديد الهدنة بناء على طلب باكستاني دون تحديد سقف زمني.