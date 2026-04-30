جيش الاحتلال يصدر إنذارا جديدا بإخلاء 15 قرية في جنوب لبنان

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إنذارًا جديدًا بإخلاء 16 قرية في جنوب لبنان.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الإنذار يشمل قرى: جبشيت، وحبوش، وحاروف، وكفر جوز، والنبطية الفوقا، وعبا، وعدشيت الشقيف، وعرب صاليم، وتول، وحومين الفوقا، والمجادل، وارزون، ودونين، والحميري، ومعروب.

وأضاف: «نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده حيث لا ينوي المساس بكم، حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا، والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضٍ مفتوحة».

وشهد جنوب لبنان خلال الساعات الماضية تصعيدًا لافتًا، مع تكثيف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على عدد من البلدات في قضائي بنت جبيل والنبطية، ما أسفر عن 9 شهداء و13 جريحًا وأضرار في المنازل والبنى التحتية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارات استهدفت منذ ساعات الفجر بلدتي بيت ياحون والجميجمة في قضاء بنت جبيل، قبل أن تمتد إلى بلدات برعشيت وحاريص على ثلاث دفعات، إضافة إلى بلدة قلاويه في القضاء نفسه.

كما طالت الغارات قضاء النبطية، حيث استُهدفت بلدة تول، ثم بلدات عدشيت وجبشيت وحاروف، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارة على جبشيت أسفرت عن 3 شهداء و7جرحى، فيما استشهد 4 أشخاص وأصيب 6 بالغارة على بلدة تول، كما استشهد شخصن في استهداف حاروف.

ويأتي هذا التصعيد رغم سريان هدنة بدأت في 17 أبريل الجاري وتم تمديدها حتى 17 مايو، في وقت تتهم فيه أطراف لبنانية إسرائيل بخرقها يوميًا عبر القصف والاستهدافات، فيما يعلن حزب الله تنفيذ هجمات محدودة ردًا على تلك الخروقات.