تقرير: ناقلة نفط غير إيرانية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ وقف النار

أفادت منصة "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع حركة السفن والملاحة البحرية، منذ قليل، بأن ناقلة نفط غير إيرانية عبرت مضيق هرمز للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء الماضي.

وكان تحليل لبيانات تتبّع السفن على "مارين ترافيك" قد أظهر أن نحو تسع سفن، من بينها ناقلتان للنفط والمواد الكيميائية، عبرت المضيق منذ إعلان وقف إطلاق النار، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقبل اندلاع الحرب، كان يمر عبر المضيق متوسط 138 سفينة يوميا، بحسب بيانات صادرة عن المركز متعدد الجنسيات للمعلومات البحرية المشتركة.

بيد أن الصراع أدى إلى شبه توقف لحركة السفن، وأصبحت نحو 800 سفينة عالقة في المنطقة، وفقاً لريتشارد ميد، رئيس تحرير منصة "لويدز ليست" للأخبار البحرية.

ودعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، السفن التي تخطط لعبور مضيق هرمز للتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري للحيلولة دون مخاطر الاصطدام بالألغام البحرية المحتملة.

ونشرت المنظمة خرائط لمسارات الدخول والخروج من المضيق. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر إيراني قوله إن طهران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يوميا عبر هرمز.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، مضيفا أن "القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وذكّر العنوني بأن "مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء، ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة.