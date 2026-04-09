مسئول إسرائيلي: المباحثات مع لبنان تنطلق في واشنطن الأسبوع المقبل

صرح مسئول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، بأن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه وجه ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المسئول الإسرائيلي، أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وبحسب موقع أكسيوس، سيترأس الجانب الأمريكي السفير لدى لبنان ميشال عيسى، وسيمثل إسرائيل سفيرها لدى واشنطن، يحيئيل ليتر أما الجانب اللبناني سيمثله السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة معوض.

وأعلن نتنياهو، في وقت سابق، أنه أصدر تعليمات ‌ببدء محادثات سلام مع لبنان، ‌تشمل نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف نتنياهو في بيان: "في ضوء المطالبات اللبنانية ‌المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت ‌تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن. وستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان".

وصرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عصر اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء اللبناني اتخذ قرارين؛ الأول هو "التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء، ولا سيما في العاصمة بيروت، ما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".

أما القرار الثاني فهو مطالبة الحكومة لكل من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين، واتخاذ التدابير جميع المطلوبة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص.