القيادة المركزية الأمريكية: استهدفنا أكثر من 13 ألف هدف عسكري في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها استهدفت أكثر من 13 ألف هدف عسكري داخل إيران.

جاء ذلك في رسالة مصورة لقائد سنتكوم، براد كوبر، حول آخر تطورات الهجمات على إيران، نشرها الخميس، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأشار كوبر، إلى أن أكثر من 50 ألف مواطن أمريكي شاركوا في الهجمات، مؤكدا تحقيق الأهداف العسكرية الاستراتيجية الأساسية.

وأوضح أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 13 ألف ضربة ضد أهداف عسكرية داخل إيران، قبل أن تقوم بتعليق العمليات وفقا لاتفاق الهدنة المؤقت مع إيران.

ولفت كوبر، إلى أن القوات الأمريكية تواصل وجودها في المنطقة، واستعدادها للتحرك عند الحاجة.

كما أكد مقتل 13 جنديا أمريكيا خلال الحرب على إيران.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية.