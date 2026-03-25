أسامة كمال: أوشام «كافر وصليب القدس» التي تغطي جسد وزير الحرب الأمريكي تنضح بالتطرف

قال الإعلامي أسامة كمال، إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، يعد «أحد أسوأ الشخصيات» في المشهد الراهن.

واستنكر خلال برنامجه «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» حالة الصلف والعنجهية والغرور التي يعيشها هيغسيث، والتي تشبه المراهق الذي يمارس البلطجة على زملائه في الفصل، معلقا: «غرور إيه! متقولش أمين شرطة اسم الله! وصلف وعنجهية، وكلامه لا يخرج من مراهق في إعدادية بيبلطج على زملائه في الفصل، ويأخذ ساندوتشاتهم».

وأوضح أن الأوشام والتاتوهات التي تغطي كل مكان في جسده «تنضح بالتطرف»، مشيرا إلى وضعه وشم كلمة «كافر» باللغة العربية، وفوقها عبارة «الرب يريد»، والتي ارتبطت تاريخيا بالحروب الصليبية في العصور الوسطى.

وأضاف أن هيغسيث يصور الحرب الراهنة كحرب «صليبية مسيحية يهودية ضد المسلمين، بشكل عادي»، على خلاف الرئيس الأسبق جورج بوش الابن الذي سارع للاعتذار عندما استخدم وصف «حرب صليبية» على حرب العراق.

ونوه أن بين الأوشام على جسده «صليب القدس»، متسائلا: «تخيل لو وزير دفاع دولة عربية حط كلمة الجهاد على دراعه ولا صدره أو جسمه؛ هيبقى الوضع إيه؟! وزير الحرب الأمريكي يضع وشم الصليب الصليبي، وهور رمز يستخدمه المتعصبون للقومية البيضاء، وقال عنه إنه صليب القدس».

وتوقع تضحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوزير حربه قريبا، مشيرا إلى أن بوادر ذلك بدأت تظهر من خلال محاولة ترامب تحميله المسئولية عن الحرب، بعد أن كان أول من نادى علانية بضرورة توجيه ضربة سريعة لإيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

واختتم ساخرًا من حال ترامب: «وكأنه بيقول وأنا مالي يا لمبي؟ هو اللي ورطني، وقال لي يلا نضرب إيران!».