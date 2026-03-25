زيلينسكي يطالب بالضغط على موسكو بعد موجة من الهجمات الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ممارسة المزيد من الضغط على موسكو بعد مقتل عدة أشخاص وإصابة العشرات إثر موجة هجمات روسية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وقال زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن "مدى هجوم اليوم يشير بقوة إلى أن روسيا لا تعتزم إنهاء الحرب".

وشنت روسيا سلسلة من الغارات الجوية الليلة الماضية، أعقبتها هجمات بمسيرات أثناء النهار، من بينها هجمات على المركز التاريخي لمدينة لفيف غرب أوكرانيا.

وتعتبر البلدة القديمة أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(يونسكو)، وتم إضافتها إلى قائمة المواقع المهددة عام 2023 بسبب الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال أندريه سادوفي عمدة المدينة إن 24 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات في أعقاب الهجمات الروسية بالمسيرات.

وأفاد بوقوع ضربات في عدة أنحاء من المدينة، مشيرا إلى أنه تم قصف مبنى سكني مرتين.