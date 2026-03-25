إيران: سقوط مقذوف مجددا في موقع محطة بوشهر النووية

أفادت إيران، الثلاثاء، بأن مقذوفا سقط مجددا في موقع محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عبر وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، أنه لم تُسجّل أي إصابات، كما لم تلحق أضرار بمنشآت المحطة.

وكان مقذوف قد سقط بالفعل على موقع المحطة الثلاثاء الماضي، دون أن يتسبب حينها أيضا في أي أضرار.

وتقع منشأة بوشهر النووية، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران، على بُعد نحو 760 كيلومترا جنوب طهران على الخليج.

وينتج المفاعل الذي صممته روسيا الكهرباء منذ عام 2011، بينما تعمل شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية حاليا على بناء مفاعل ثان.