الجيش الأمريكي يستعد لنشر ألف جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط

يستعد الجيش الأمريكي لنشر نحو ألف جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأوضح المصدر أن القوات ستُرسل خلال الأيام المقبلة.

وتعد هذه الوحدة قوة الاستجابة الطارئة في الجيش الأمريكي، ويمكن نشرها عادة في وقت قصير. ووفقا للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط عسكرية حساسة، ستضم القوة كتيبة من فريق اللواء القتالي الأول، إضافة إلى قائد الفرقة الميجور جنرال براندون تيجتماير، إلى جانب طاقم قيادة الفرقة.

ويأتي هذا التحرك كأحدث تعزيز للقوات الأمريكية، بعدما قال مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي إن آلافا من مشاة البحرية الموجودين على متن عدة سفن تابعة للبحرية سيتوجهون إلى المنطقة.

وفي حين تدرب وحدات المارينز على مهام تشمل دعم السفارات الأمريكية وإجلاء المدنيين، والإغاثة في حالات الكوارث، فإن جنود الفرقة 82 المحمولة جوا مدربون على تنفيذ عمليات إنزال جوي في مناطق معادية أو متنازع عليها لتأمين مواقع حيوية ومطارات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق أن هذا الانتشار قيد الدراسة.