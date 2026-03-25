قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فعلت مجموعة إجراءات تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الأحول الجوية الأربعاء والخميس، شملت رفع الاستعداد في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتوفير الأدوية وأكياس الدم، ومراجعة البنية التحتية من كهرباء ومياه وخطط الإخلاء.

ودعا خلال تصريحات لـ «Extra News» إلى اتباع النصائح الطبية لمواجهة الطقس السيئ، والتي تبدأ بتدفئة الجسم عبر ارتداء ملابس ثقيلة ومتعددة الطبقات لزيادة العزل الحراري، واختيار ملابس خارجية مقاومة للماء.

وحذر من البقاء بملابس مبللة أو رطبة لفترات طويلة لتفادي التهابات الجهاز التنفسي، لافتا إلى أهمية تغطية الأطراف والرأس لكونهما الأكثر فقدا للحرارة.

وناشد المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من مغادرة المنزل لتقليل التعرض للطقس السيئ وتجنب الخروج وقت ذروة الأمطار والرياح الشديدة.

وشدد على أهمية تناول وجبات متوازنة والإكثار من السوائل الدافئة، حفاظا على حرارة الجسم، مع تحريك الأطراف باستمرار لتنشيط الدورة الدموية، وإحكام غلق النوافذ لمنع تسرب الهواء البارد.

وأشار إلى دعم منظومة الإسعاف بتوزيع 2400 سيارة مجهزة في أنحاء الجمهورية، لافتا إلى تخصيص 48 مركبة دفع رباعي للمناطق الوعرة والجبلية.

ونوه إلى التنسيق مع وزارات الكهرباء، والتعليم العالي والمستشفيات الجامعية، والبترول والتنمية المحلية، بهدف التعامل الفاعل والسريع مع الظروف الجوية غير المستقرة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أجواء غير مستقرة تضرب أغلب المحافظات لمدة 48 ساعة بداية من الأربعاء، حيث سيكون هناك أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد ورياح مثيرة للأتربة على أغلب أنحاء البلاد.