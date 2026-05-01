ملك بريطانيا يصل إلى برمودا بعد زيارة رسمية ناجحة إلى أمريكا

وصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى برمودا في زيارة ملكية تستمر 3 أيام، في أعقاب زيارة رسمية ناجحة للولايات المتحدة.

وودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشارلز والملكة كاميلا من واشنطن، وبعد بضع ساعات، وصل الملك إلى برمودا في جولة منفردة، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

ووصل الملك تشارلز إلى برمودا مساء أمس الخميس بعد أن أعلن ترامب أنه سيلغي الرسوم الجمركية عن الويسكي الاسكتلندي، ما دفع قصر باكنجهام إلى القول إن الملك سيحتفي بالرئيس بكأس من الويسكي.

وقال ترامب إن تدخل تشارلز وكاميلا هو الذي دفع إلى اتخاذ القرار المهم.

وقال مارك كينت، الرئيس التنفيذي لرابطة الويسكي الاسكتلندية إن "الشركات المصنعة للويسكي يمكنها أن تتنفس الصعداء قليلا" في أعقاب تلك الخطوة.

وكان الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا قد بدآ رحلتهما إلى مدينة نيويورك أمس الأول الأربعاء بزيارة إلى النصب التذكاري الوطني لضحايا أحداث 11 سبتمبر، حيث قاما بتأبين ضحايا هجمات 2001 خلال مراسم لوضع إكليل من الزهور.

وأمس الخميس، قال ترامب إنه بصدد رفع رسوم معينة مفروضة على الويسكي الاسكتلندي بعد زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا للبيت الأبيض هذا الأسبوع.

وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد جعلني الملك والملكة أفعل شيئا لم يتمكن أي شخص آخر من فعله، دون أن يطلبوا ذلك حتى!".

وأضاف ترامب أن "الناس كانوا يطالبون بهذا التغيير، خاصة فيما يتعلق بالبراميل الخشبية التي يتم فيها تعتيق المشروبات الكحولية مثل "السكوتش" و"البوربون".