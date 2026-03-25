6 قتلى و29 مصابا في غارات إسرائيلية على مناطق في صور وصيدا جنوب لبنان

قتل 6 أشخاص وجرح 29 آخرون بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة دوار العلم في مدينة صور ومخيم المية ومية وبلدة عدلون في قضاء صيدا جنوب لبنان.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بهذه الحصيلة جراء الغارات الإسرائيلية وذلك بعد صدور تقريرها اليومي للهجمات الإسرائيلية في وقت سابق من يوم الثلاثاء.



وجاء في التقرير أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 24 مارس ارتفع إلى 1072، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2966".

وأضاف التقرير: "استشهد في الساعات الـ24 الماضية 33 مواطنا وجرح 90".

وعلى صعيد متصل، أفاد الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، بأن قوات لواء "غولاني" واصلت نشاطها البري المركز في جنوب لبنان، بهدف توسيع نطاق "منطقة التأمين الأمامية".



وتستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتي تزعم إسرائيل إنها تهدف إلى تأمين منطقتها الحدودية الشمالية، وسط توتر متصاعد مع "حزب الله" على وقع الحرب المندلعة منذ 28 فبراير الماضي، بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.