قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ليس أمامها وقت، مشيرا إلى أن بحريتها "ترقد في قاع البحر وقوتها الجوية دمرت"، مؤكدا عدم إبرام أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبا.

وذكر ترامب، خلال منشور عبر منصته تروث سوشيال: "لأولئك الأشخاص، وعددهم أقل الآن أكثر من أي وقت مضى، الذين يقرأون (صحيفة) نيويورك تايمز الفاشلة، أو يشاهدون (قناة) سي إن إن للأخبار المزيفة، والذين يعتقدون أنني تواق لإنهاء الحرب (إن يمكن تسميتها كذلك!) مع إيران، يُرجى العلم أنني ربما أقل شخص تعرضًا للضغط في هذا الموقف على الإطلاق. لدي كل الوقت في العالم، لكن إيران لا تملكه — فالوقت ينفد!".

وأضاف ترامب: "السبب في تراجع أداء بعض وسائل الإعلام من حيث عدد المشتركين والمشاهدين هو أنها لم تعد تتمتع بالمصداقية".

وتابع: "البحرية الإيرانية ترقد في قاع البحر، وسلاحها الجوي دُمّر، والمنظومات المضادة للطائرات والرادارات اختفت، وقادتها لم يعودوا بيننا، والحصار مُحكم وقوي، ومن هنا فالأمور ستزداد سوءًا — فالوقت ليس في صالحهم!".

وأكد ترامب أنه "لن يتم إبرام أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبًا ومفيدًا للولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائنا، بل وللعالم بأسره".