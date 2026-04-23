الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة الطائرات جورج بوش إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش" إلى الشرق الأوسط، ما يرفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة إلى ثلاث.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على منصة "إكس"، إن الحاملة كانت تبحر "في المحيط الهندي ضمن نطاق مسئولية القيادة المركزية الأمريكية، في 23 أبريل"، مرفقا بصورة تُظهر سطحها المكتظ بالطائرات الحربية.

وفرضت القوات الأمريكية حصارا بحريا يستهدف حركة التجارة الإيرانية المنقولة بحرا، مع تركيز العمليات حول الموانئ الإيرانية الرئيسية، بما يشمل تشابهار وبندر عباس وبوشهر وخرج، في إطار سياسة تستهدف الضغط على عصب الاقتصاد الإيراني.

ويقود وجود 3 مجموعات قتالية لحاملات طائرات أمريكية في محيط الأزمة، "أبراهام لينكولن"، و"جورج بوش" مدعومة بجناح جوي يضم مقاتلات "إف-35 سي"الشبحية ومقاتلات "إف/آيه-18" وطائرات الحرب الإلكترونية "إي آيه-18جي"، إلى جانب طائرات القيادة والتحكم والمروحيات وطائرات الدعم اللوجستي، واحد من أكبر الحشود البحرية الأمريكية في المنطقة منذ سنوات، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.