 الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بـ183 مليار دولار - بوابة الشروق
الخميس 23 أبريل 2026 9:47 م القاهرة
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بـ183 مليار دولار

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 9:13 م | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 9:13 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين وأجل 5 سنوات يوم الاثنين المقبل والسندات السباعية يوم الثلاثاء المقبل.

وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، و جاء الطلب على شرائح السندات الثلاث أقل من المتوسط.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية أمس سندات مدتها 20 عاما بقيمة 13 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها فوق المتوسط بقليل.


