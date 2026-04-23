المستشار الألماني يرحب بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات الأوروبي لأوكرانيا

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات المقدم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا والذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو.

وخلال القمة الأوروبية غير الرسمية المنعقدة في قبرص، قال ميرتس اليوم الخميس: "أنا ممتن للغاية لأنه تم الآن الإفراج بشكل نهائي عن قرض الاتحاد الأوروبي".

وبعد يوم واحد من انتهاء عرقلة رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، لصرف القرض، أعلنت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي إتمام إجراءات اتخاذ القرار الرسمية الخاصة بحزمة المليارات بنجاح.

وبذلك، يمكن البدء في التخطيط لصرف الدفعات الأولى من القرض لأوكرانيا، حيث رجحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، صرف الدفعة الأولى خلال الربع الحالي من العام.

ويهدف قرض الاتحاد الأوروبي إلى تمكين أوكرانيا من مواصلة معركتها مع القوات الروسية وحمايتها من خطر إفلاس الدولة.