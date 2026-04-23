إستونيا تدعو لمنح أوكرانيا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة وزراء إستونيا كريستن ميشال، إنه لا بديل عن منح أوكرانيا العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، فيما يجتمع قادة التكتل لمناقشة تعميق العلاقات مع الدولة التي تمزقها الحرب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكرت ميشال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في قبرص قبيل انعقاد القمة: "إننا ندعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لنكون صرحاء، ليس هناك طريقة أخرى".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى قبرص لإجراء محادثات، في وقت سابق إن بلاده تستحق عضوية "كاملة" في التكتل، رافضا مقترحات لطريق بديل أسرع لكنه ينطوي على حقوق أقل.

وأضافت رئيسة الوزراء الإستونية، أن بدء عملية الضم، التي يحتمل أن تستغرق سنوات، هي "أهم" هدف، لكن الهدف النهائي هو حصول أوكرانيا على العضوية الكاملة.

وذكر زيلينسكي في وقت سابق إنه لن يناقش "عضوية رمزية في الاتحاد الأوروبي"، وأن المجهود الحربي ضد هجوم روسيا المستمر منذ أكثر من أربع سنوات يمثل "دفاعا عن أوروبا أيضا".



