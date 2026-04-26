أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن ترسيخ نظام ملاحة جديد في مضيق هرمز، مؤكدا أن ما وصفه بـ"عهد الضيافة" الذي استمر 47 عاما قد انتهى، وأن السفن المارة عبر المضيق باتت مطالبة بدفع رسوم عبور.

وقال عزيزي إن مضيق هرمز أصبح ضمن ما اعتبره "ركائز قوة إيران"، مضيفا: "نؤكد على النظام الملاحي الجديد في مضيق هرمز، والذي يشكل أحد الأسس الرئيسية لقوة البلاد، وعهد الضيافة الذي استمر 47 عاما انتهى، وعلى جميع السفن الراغبة في العبور دفع رسوم المرور"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي سياق متصل، أدلى عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، بتصريحات تصعيدية، قال فيها إن "صوت عظام أمريكا المحطمة سيصل إلى مسامع العالم"، على حد تعبيره، مشيرا إلى ما وصفه بقوة الشعب الإيراني وتماسكه.

ونشر رضائي تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بصورة لسفن حربية أمريكية، قائلا: "إيران موحدة ومتحدة وبصوت واحد، بينما أمريكا مرتبكة وترتكب أخطاء استراتيجية متواصلة، وبقوة أبناء إيران المحاربين سيصل صوت عظام أمريكا المحطمة إلى العالم من الخليج الفارسي وبحر عُمان".

من جهته، صعد اللواء محمد جعفر أسدي، مساعد التفتيش في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، من لهجة التصريحات، مؤكدا أن "العدو الأمريكي الصهيوني سيتلقى ضربة أقسى في حال شن أي هجوم جديد"، على حد قوله.

وأضاف أسدي أن أي محاولة لفرض "هيمنة على مضيق هرمز" لن تنجح، قائلا: "الخليج الفارسي ومضيق هرمز منطقة مرتبطة بإيران والدول المجاورة، ولا حق للولايات المتحدة في التدخل في شئونها".

وتابع أن "المسئولين الأمريكيين يتحدثون عن المضيق وقضايا المنطقة دون وجه حق"، مضيفا أن "إيران لن تسمح بنهب ثرواتها النفطية، وهذه ليست فنزويلا، فالشعب الإيراني والنظام الإسلامي سيقفان في وجه أي محاولة للهيمنة".