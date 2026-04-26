الرئيس الإسرائيلي يرجئ النظر في طلب العفو عن نتنياهو في محاكمته بالفساد    

قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إرجاء النظر في طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعفو عنه في محاكمته بالفساد، مفضلا الضغط على الأطراف للتوصل لاتفاق من شأنه إنهاء القضية بالتراضي، حسبما أعلن مكتبه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هرتسوج كان يتعرض لضغط مكثف من جانب أنصار نتيناهو لإصدار عفو ومعارضيه ومن يشعرون بالقلق بشأن المساواة أمام القانون بعدم العفو عنه. وعلى الأقل، قال هرتسوج للطرفين لا في الوقت الحالي.

وقال مكتب هرتسوج في بيان اليوم الأحد، "كما أوضح في عدة مناسبات، الرئيس إسحاق هرتسوج يعتقد أن تسوية قضايا نتنياهو هي الحل الصحيح والملائم". وأضاف" التفاوض بشأن مثل هذا الاتفاق يعد جزءا أساسيا من جهود التوصل لإجماع".

وأضاف البيان، "قبل النظر في طلب العفو، يجب بذل كل الجهود للتوصل لاتفاق خارج المحكمة".