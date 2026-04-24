قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان يتابع بشكل يومي ملف سلاسل الإمداد، مع وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي، إلى جانب بحث إجراءات للحماية الاجتماعية بهدف التخفيف من تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على المواطنين، مشيرًا إلى رفع الأجور ليصل الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه، بإجمالي نحو 100 مليار جنيه.

وأضاف "بكري" عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن استدامة الغاز الطبيعي تمثل مسألة مهمة، لافتًا إلى أن وزارة البترول حرصت على وجود احتياطي استراتيجي من الغاز.

ورأى أنه تم تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة إلى حد كبير معقول خلال المرحلة الأولى، شملت خفض السفريات وتقليص وقود السيارات الحكومية بنسبة وصلت إلى نحو 30%، إلى جانب إجراءات أخرى لترشيد استهلاك الطاقة.

وتابع أن فاتورة الغاز المستورد ارتفعت من 560 مليون دولار إلى مليار و650 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو مليار و100 مليون دولار شهريًا، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع وقف المصانع أو قطع الكهرباء رغم هذه الضغوط.

وأوضح أن رئيس الوزراء توقع استمرار الأزمة وعدم انتهائها قريبًا، ما دفع الدولة إلى إدارة الأزمة عبر سيناريوهات، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية تعتمد على ترشيد استهلاك الطاقة وفق تطورات المرحلة.

واستكمل أن معدل النمو خلال النصف الأول من 2026 بلغ 5.3%، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي إلى 9.3 مليار دولار مقارنة بـ6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما زاد الاستثمار الخارجي إلى 10.9 مليار دولار بنسبة نمو بلغت نحو 13.6%.

واستطرد أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نموًا بنسبة 29.6%، وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.3%، مضيفًا أن الدين الخارجي انخفض بنحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 حتى أبريل 2026.

وأشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دوره.

وأردف أن مصر تسعى في ظل الظروف الصعبة إلى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية، مستهدفة إنتاج نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الحالي، مع رفع سعر توريد الأردب بنحو 300 جنيه.