



قال الإعلامي أسامة كمال إن إسرائيل تخاف من مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحترم جميع اتفاقياتها، لكن الشعب ليس مطلوبًا منه أن يحب "الصهاينة" بحسب تعبيره، مضيفًا: «محبنهمش قبل ولا بعد اتفاق السلام، وشوفناهم في غزة وفلسطين ولبنان وسوريا، وهم بيجرجروا الأمريكان لتحقيق أحلامهم غير المشروعة في الخليج».

وتابع «كمال» عبر برنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 8 ملايين، تخاف من الـ120 مليون مصري، مضيفًا: «لأنهم لو غضبوا في يوم العواقب مش هتكون كويسة عليهم إحنا شعب يحترم قرارات الدولة، لكن لا طبع ولا وافق يتطبع، ونص قرن من الزمن يشهد على ذلك، وهذا الموقف ممتد عبر الأجيال».

ووجه حديثته لأهل الخليج، قائلاً: «لم تعيشوا ما عشناه من حروب ومؤامرات، كان معظمها من إسرائيل، وبعضها من إيران وجماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله، دمنا في أيديهم لكن ساعة الجد وقفنا بجانب أشقائنا في فلسطين وغزة ولبنان»، مضيفًا: «أوعوا حد يقولكم المصريين مش معاكم قلبًا وقالبًا، اللي بيننا أكتر من عيش وملح وصلة دم ورحم».

ودعا لمراجعة المواقف تجاه أي عدوان على الدول العربية، مؤكدًا: «أي عدوان على دولة عربية عدوان علينا، لازم نفكر بنفس الشكل والكل هيستريح وهيتفرغ للعدو».