هجوم روسي واسع بمئات المسيرات والصواريخ يضرب مدن أوكرانيا ويسفر عن قتلى وجرحى

أسفر هجوم روسي واسع بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مناطق مدنية في أوكرانيا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 46 آخرين، الثلاثاء، بينما كثف الجيش الروسي جهوده لاختراق خطوط الدفاع الأمامية الأوكرانية، في ما قد يكون بداية لهجوم بري متوقع في الربيع.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت قرابة 400 طائرة مسيرة بعيدة المدى خلال الليل، في أكبر هجوم من نوعه منذ أسابيع. واستمر الهجوم حتى يوم الثلاثاء، حيث استهدفت عشرات المسيرات العاصمة كييف خلال النهار.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها عبر منصة إكس أن روسيا أطلقت أسرابا من طائرات "شاهد" المسيرة المصممة في إيران، مستهدفة ما لا يقل عن سبع مدن.

كما أطلقت روسيا 23 صاروخ كروز وسبعة صواريخ باليستية على أوكرانيا خلال الليل، أصابت ما لا يقل عن 10 مواقع في أنحاء البلاد، وفقا للقوات الجوية. وأدت الضربات النهارية إلى إصابة 13 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا، بينما استهدف هجوم آخر خلال النهار مبنى سكنيا في وسط مدينة لفيف غرب البلاد قرب الحدود البولندية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، بحسب مسؤولين إقليميين.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إن هجوم لفيف تسبب في اندلاع حريق في كنيسة سانت أندرو التي تعود إلى القرن السابع عشر، وهي جزء من موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وفي مدينة إيفانو-فرانكيفسك وسط البلاد، أدى الهجوم إلى تضرر مستشفيات للولادة ونحو 10 مبان سكنية، بحسب سفيتلانا أونيشوك، رئيسة الإدارة العسكرية الإقليمية. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر ست سنوات.