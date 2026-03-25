الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب المحافظات الساحلية والدلتا الأربعاء والخميس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستشهدها البلاد غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، بعد موسم أمطار ضعيف هذا العام.

وأوضحت "غانم" عبر مداخلة هاتفية، على قناة “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مصحوب بهواء قطبي بارد، بالإضافة إلى منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، مع فروق حرارية كبيرة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتوقعت غزارة الأمطار، والتي قد تصاحبها رعد وحبات برد، على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط مثل: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، ومحافظات الدلتا مثل المنوفية، الغربية، والشرقية، ستبدأ من مساء اليوم ومع تقدم ساعات الليل تشمل المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى، مع امتداد تأثيرها إلى شمال الصعيد.

وأضافت أن سرعة الرياح ستتراوح بين 40 و50 كم لكل ساعة، مصحوبة بعواصف من الرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية خاصة في محافظات الصعيد.

وأكدت أن هذه الحالة تختلف عن موجة مارس 2020، من حيث تعمق المنخفض وشدة الرياح، ولكن كمية الأمطار المتوقعة على السواحل ستكون كبيرة، ما يستدعي توخي الحذر.

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، إجازة غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن تكون الإجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس؛ بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة.

كما وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والمعاهد بتعليق الدراسة حضوريًا، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الأونلاين غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس نظرًا لتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.