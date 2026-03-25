 حريق بميناء أوست لوجا الروسي عقب هجوم جوي أوكراني كبير
الأربعاء 25 مارس 2026 10:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

حريق بميناء أوست لوجا الروسي عقب هجوم جوي أوكراني كبير

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 9:32 ص

قال مسئولون روس، اليوم الأربعاء، إن حريقا اندلع في ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق، وهو مركز رئيسي ‌لتصدير النفط، إثر هجوم جوي كبير بطائرات بدون طيار أوكرانية.

وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات بدون طيار على مصافي النفط الروسية وخطوط التصدير خلال الأسابيع القليلة الماضية في محاولة لإضعاف اقتصاد روسيا ⁠الحربي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت "رويترز" أن ميناءي أوست-لوجا وبريمورسك، الواقعين على خليج فنلندا، اضطرا إلى تعليق صادرات النفط الخام، يوم الأحد، بعد هجمات بطائرات بدون طيار، لكنهما استأنفا عمليات التحميل، يوم الاثنين.

وقال حاكم منطقة لينينجراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، اليوم الأربعاء، إن حريقا اندلع في الميناء إثر هجوم جوي أوكراني بطائرات بدون طيار ⁠على المنطقة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم تتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالميناء. وأظهرت لقطات فيديو غير موثقة على قنوات روسية عبر تطبيق ⁠تيليجرام ألسنة اللهب تتصاعد في سماء الليل. وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه، لـ"رويترز" إن المحطة أُغلقت ⁠وأن النيران اشتعلت في خزانات نفط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 389 طائرة بدون طيار ⁠أوكرانية في مناطق مختلفة من روسيا خلال الليل بما في ذلك فوق منطقة موسكو.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك