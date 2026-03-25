مسئولون: توقعات بتقلب أسعار الغاز الطبيعي في كوريا الجنوبية بسبب توقف الإمدادات من قطر

قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الأربعاء إن سول ربما تشهد المزيد من التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي، عقب أن أعلنت قطر القوة القاهرة فيما يتعلق بعقود الغاز الطبيعي طويلة المدى مع كوريا الجنوبية، ولكن من المرجح أن يكون التأثير على الإمدادات محدودا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يانج جي ووك نائب وزير التجارة والصناعة وأمن الموارد قال في مؤتمر صحفي يومي بشأن إمدادات الموارد في ظل أزمة الشرق الأوسط" لقد قمنا بالفعل باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر من حسابتنا لإمدادات الغاز هذا العام"، مؤكدا أن سول لديها إمدادات كافية من الغاز الطبيعي المسال يكفيها لهذا العام، حتى بعد استثناء الشحنات من قطر.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تأمين إمدادات الغاز من خلال طرق بديلة.

وأشار يانج إلى أنه على الرغم من الإمدادات الكافية، فإن أسعار الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع، مما سيمثل ضغطا على أسعار الكهرباء داخليا.