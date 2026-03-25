حزب الله يعلن شن 23 هجوما على أهداف إسرائيلية الأربعاء

- هجمات الحزب استهدفت مواقع وقواعد ومرابض مدفعية وثكنات عسكرية، وتجمعات للجيش الإسرائيلي، ومستوطنات، وفق ما أعلنه في سلسلة بيانات متتالية

- الهجمات تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية

- القناة 12 العبرية: "حزب الله" أطلق ما لا يقل عن 30 صاروخا على إسرائيل منذ فجر الأربعاء

أعلن "حزب الله"، الأربعاء، تنفيذ 23 هجوما بصواريخ ومسيّرات وقذائف مدفعية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات حدودية جنوبي لبنان، إضافة إلى ثكنات ومستوطنات شمالي إسرائيل، ما أسفر عن قتلى وإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، وفق بيانات للحزب.

وقال الحزب في بيانات متتالية إن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه"، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الجاري.

ومنذ 2 مارس، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 1072 شهيدا و2966 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.

وبحسب بيانات الحزب أن هجماته تركزت في بلدات القوزح والناقورة ومحيط مدينة الخيام جنوبي لبنان، حيث استُهدفت تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية بصليات صاروخية ومسيّرات انقضاضية.

وأوضح أنه استهدف تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح للمرة الثانية بثلاث صليات صاروخية، كما استهدف تجمعا مماثلا في بلدة الناقورة الحدودية بصليات صاروخية.

وأضاف أنه نفذ خلال نحو ساعة ونصف هجمات مكثفة على تجمعات إسرائيلية في القوزح والناقورة وبعض مستوطنات شمالي إسرائيل، بعشر صليات صاروخية بلغ مجموعها أكثر من 100 صاروخ.

كما أعلن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح بمسيّرة انقضاضية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق بيانه، إلى جانب استهداف تجمعات أخرى في البلدة ذاتها عدة مرات بمسيّرات انقضاضية.

وأشار إلى استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام بصليات صاروخية، إضافة إلى استهداف الموقع ذاته بمسيّرات انقضاضية.

وفي السياق، أعلن الحزب استهداف دبابة "ميركافا" في مشروع الطيبة بمسيّرة انقضاضية، وكذلك استهداف آلية "هامر" قرب مستشفى بلدة ميس الجبل بصاروخ موجه.

كما استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الحمامص المستحدث جنوبي مدينة الخيام بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى استهداف قوة حاولت سحب دبابة مدمرة في مشروع الطيبة بصليات صاروخية.

وقبل ذلك، قال الحزب إن مقاتليه استهدفوا مرتين بصواريخ موجهة دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح الحدودية، وحققوا إصابة مباشرة.

وأضاف أنه استهدف مروحية عسكرية إسرائيلية بصاروخ دفاع جوي أثناء محاولتها إخلاء إصابات، ما أجبرها على التراجع.

وفي شمالي إسرائيل، أعلن الحزب استهداف ثكنة بيريا العسكرية شرق مدينة صفد، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمالي المدينة، إضافة إلى ثكنة شوميرا ومقر قيادي قرب ثكنة يفتاح.

كما استهدف مستوطنة كريات شمونة ومربض مدفعية في مستوطنة ديشون.

على الجانب الإسرائيلي، ذكرت القناة 12 (خاصة) أن "حزب الله" أطلق ما لا يقل عن 30 صاروخا على إسرائيل منذ فجر الأربعاء.

وبدأت إسرائيل عدوانها على لبنان بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري محدود في الجنوب.

وفي اليوم ذاته، شن "حزب الله" هجوما على موقع عسكري شمالي إسرائيل ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدواناً متواصلاً على إيران أسفر عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وإصابة الآلاف.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.