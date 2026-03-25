قال رئيس مؤسسة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاتشيف، اليوم الأربعاء، إن الوضع في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية يتطور وفق أسوأ الاحتمالات.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات من إيران تفيد بأن مقذوفًا أصاب موقع محطة بوشهر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ليخاتشيف إن الضربة، التي لم تسفر عن خسائر بشرية، وقعت أمس الثلاثاء، وأصابت منطقة قريبة من وحدة طاقة عاملة.

وأضاف أن روس آتوم بدأت المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الموظفين، وغادرت مجموعة منهم برًا باتجاه الحدود الإيرانية-الأرمينية صباح اليوم الأربعاء، ومن المقرر مغادرة مجموعتين أخريين قريبًا.

وتعمل روس آتوم على تقليص عدد الموظفين في المحطة إلى الحد الأدنى مؤقتًا حتى تستقر الأوضاع.

وأمس الثلاثاء، أفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجومًا على المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة «إيرنا» الإيرانية.

وأضافت المنظمة أن الهجوم لم يحدث أي أضرار فنية أو يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، استنادًا إلى التقارير الأولية.



