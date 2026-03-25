أحمد موسى: لن نشجع ليفربول بعد مغادرة محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان اللاعب محمد صلاح مغادرة ناديه ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم.

وقال موسى عبر حسابه على منصة إكس: «شجَّعنا ليفربول معك يا محمد صلاح.. سنتوقف عن التشجيع عندما تغادره.. كنا معك فى روما وليفربول وننتظر فريقك الجديد».

وأضاف: «لم يحصل فريق إنجليزى على هذا التشجيع والمشاهدة إلا ليفربول فى وجود نجمنا العالمى محمد صلاح.. لا طعم للبريميرليج من بعدك».

وتابع: «خسر ليفربول ملايين مشجعيه من مصر ومحبى الملك المصري محمد صلاح.. ابن مصر ضد الكسر».

— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) March 24, 2026

وكان صلاح، قد أعلن رحيله عن "قلعة أنفيلد" بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة استمرت مع الفريق قرابة عشر سنوات.

وظهر صلاح في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أعلن خلاله بشكل رسمي انتهاء رحلته مع الفريق، موجهاً شكره لجميع من دعموه خلال مسيرته مع الريدز.

وقال صلاح في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «أهلاً بالجميع.. لسوء الحظ لقد أتى يوم الرحيل.. سأرحل عن ليفربول بنهاية الموسم».