وزير الداخلية اللبناني الأسبق: الهجمات الإسرائيلية على لبنان لم تحقق القضاء على المقاومة

قال مروان شربل، وزير الداخلية اللبناني الأسبق، إن الوضع في لبنان والمنطقة يشهد حالة توتر نتيجة الحرب القائمة بين إسرائيل وحزب الله، في سياق صراع يشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وكلاهما مرتبطين ببعضهما.

وأضاف "شربل" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN” اليوم الثلاثاء، أن الحرب في لبنان بها عمليات كر وفر، حيث يشن الجيش الإسرائيلي هجمات من محاور مختلفة، في حين تظهر مقاومة حزب الله في المناطق المتأثرة.

ولفت إلى أن الصواريخ التي تطلق من إيران تتزامن مع إطلاق صواريخ على لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى تدمير 6 جسور حتى الآن في لبنان، مضيفًا أن هناك بعض المواطنين يأتون من جنوب لبنان ويصلون إلى بيروت وهناك طرقات عديدة، والصواريخ موجودة تحت الأرض في الجنوب، معتبرًا أن النتائج الفعلية للهجمات الإسرائيلية لم تحقق القضاء على المقاومة.

وأكد أن الدولة اللبنانية تسعى لوقف إطلاق النار، موضحًا أن الجهة الوحيدة القادرة على تحقيق ذلك هي الولايات المتحدة، لكن حتى الآن لم تظهر نتائج ملموسة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، انذر بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، مطالبًا سكانها بالانتقال فورا لشمال نهر الزهراني، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 1072 شهيدا و2966 مصابًا.