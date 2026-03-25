أعرب ناصر منسي، نجم نادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بالعودة لصفوف منتخب مصر، خلال معسكر شهر مارس الجاري، حيث يواجه الفراعنة منتخبي السعودية، وإسبانيا، وديًا.

وقال ناصر منسي في تصريحات لقناة أون سبورت: "أشعر بسعادة وفخر كبير، للانضمام إلى منتخب مصر، بعد غياب طويل".

وأضاف: "سأكون على قدر المسؤولية التي منحها الجهاز الفني لي باستدعائي، نظرًا لأهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمنتخب".

وتابع: "أشكر حسام حسن، المدير الفني على منحي فرصة تمثيل المنتخب، وأعد الجهاز الفني ببذل كامل جهدي من أجل مصلحة المنتخب".

وأكمل: "الجميع في المعسكر يركز على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، قبل مواجهة السعودية ثم إسبانيا، بهدف التحضير لخوض نهائيات كأس العالم".

وواصل: "حسام حسن تحدث مع جميع اللاعبين في المران الجماعي، لتوضيح أهمية المرحلة المقبلة".

واستطرد: "علاقتي جيدة مع جميع اللاعبين في منتخب مصر، وقد لعبت لمختلف الفئات السنية للمنتخب الوطني حتى الوصول إلى المنتخب الأول".

وأتم ناصر منسي تصريحاته قائلًا: "نطمح في تقديم مستوى قوي أمام السعودية ثم إسبانيا، تمهيدًا لتقديم أداء مشرف في المونديال".