3 أسماء على طاولة ليفربول لتعويض صلاح بعد إعلانه الرحيل

بدأت إدارة ليفربول التحرك سريعًا للبحث عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، بعد إعلان رحيله رسميًا بنهاية الموسم الجاري، في خطوة تمثل تحديًا كبيرًا لتعويض أحد أبرز نجوم الفريق عبر تاريخه.

وتشير تقارير صحفية عالمية إلى أن هناك 3 أسماء بارزة تتصدر قائمة المرشحين لخلافة صلاح، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على القوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.

ويأتي في مقدمة الأسماء مايكل أوليز، جناح بايرن ميونخ الحالي، والذي يتميز بأسلوب لعب قريب من صلاح، خاصة في التحرك من الجهة اليمنى والدخول إلى العمق بالقدم اليسرى. إلا أن الصفقة تبدو معقدة، في ظل تمسك النادي الألماني بخدماته، وعدم وجود شرط جزائي في عقده، رغم استعداد ليفربول لتقديم عرض ضخم قد يصل إلى 200 مليون يورو.

كما يبرز اسم يان ديوماندى، نجم لايبزيج الشاب، كخيار واقعي بقوة. اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لفت الأنظار بقدراته البدنية وسرعته وذكائه التكتيكي، إضافة إلى مهارته في خلق الفرص داخل المساحات الضيقة. وتشير التقارير إلى أن قيمته قد تتجاوز 85 مليون جنيه إسترليني، مع متابعة مكثفة من كشافي ليفربول خلال الفترة الأخيرة.

أما الخيار الثالث، فهو يانكوبا مينته، لاعب برايتون، الذي يمتلك أفضلية إضافية تتمثل في معرفته بأسلوب مدرب الفريق أرني سلوت، بعدما عمل معه سابقًا في فيينورد. ويُعد مينته خيارًا بديلًا قويًا، خاصة إذا تعثرت المفاوضات مع الأسماء الأخرى، مع توقعات بأن تبلغ قيمة الصفقة نحو 69 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه ليفربول تحديًا كبيرًا في تعويض رحيل صلاح، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا على مستوى التأثير الهجومي والقيادي داخل الفريق، ما يجعل اختيار البديل المناسب خطوة حاسمة في مستقبل "الريدز".