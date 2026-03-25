العراق: القبض على 4 أشخاص أطلقوا صواريخ على قاعدة عسكرية سورية

أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، إلقاء القبض على 4 أشخاص أطلقوا صواريخ على قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا الاثنين.

وقال متحدث الجيش صباح النعمان عبر بيان: "في عمل متهور بعيد عن الحكمة والالتزام بالنهج الحكومي واستراتيجية الدولة العراقية في المحافظة على أمن واستقرار البلاد، أقدمت عناصر خارجة عن القانون على إطلاق مجموعة من الصواريخ من ناحية ربيعة بواسطة سيارة باتجاه الأراضي السورية".

وأضاف أنه "فور وقوع عملية الإطلاق، تحركت قطعاتنا الأمنية مسنودة بجهد استخباري، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 من المنفذين وضبط السيارة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

ولفت إلى أن الجهات الأمنية "شرعت بالبحث عن جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي المدان".

النعمان شدد على أن "العراق حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقا لأي اعتداء على أي دولة".

ومساء الاثنين، أعلن الجيش السوري، تعرض إحدى قواعده العسكرية بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد لاستهداف بـ5 صواريخ مصدرها الأراضي العراقية.

وتبنت جماعة "سرايا أولياء الدم" الهجوم على القاعدة العسكرية، في وقت تشن فيه تل أبيب وواشنطن عدوانا على طهران منذ 28 فبراير الماضي، أودى بحياة أكثر من ألف شخص، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.