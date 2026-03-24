الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع تركي المالكي، وأوردته الوزارة على منصاتها الرسمية.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية. — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 24, 2026

وبذلك، يرتفع عدد ما تم تدميره أو اعتراضه من قبل وزارة الدفاع السعودية، إلى أكثر من 40 مسيرة اليوم الثلاثاء.

ووفق بيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 764 طائرة مسيرة و50 صاروخًا باليستيًا و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.

وسبق أن حذرت السعودية في وقت سابق، من العواقب الوخيمة على ضوء استمرار إيران بانتهاك سيادة الدول، ومبادئ القانون الدولي.

كما أدانت السعودية مرارا بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لدول الخليج والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.