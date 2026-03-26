روت مها شعبان، أم الشهيد البطل محمود البحيري، تفاصيل تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تم اختيارها كأم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، مؤكدة أن الخبر كان بمثابة فخر وكرم كبير من الله.

وأضافت "شعبان" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، اليوم الأربعاء، أن لقاءها بالرئيس كان لحظة مليئة بالحب والتقدير، حيث ركز الحديث على المرأة وأهمية تمكينها والحفاظ على حقوقها في كل المجالات.

وتحدثت عن ابنها محمود، خريج كلية الدفاع الجوي، الذي كان من العشرة الأوائل المتوفقين، وأشاد زملاؤه وقادته بتفانيه وخلقه العالي، مؤكدة أن كلمات التعازي والدعم من زملائه كانت مصدر قوة لها لتجاوز صدمة وفاته، مضيفة أن سيرته الطيبة هي التي تحيا بها.

وشاركت عفاف محمد، الأم المثالية، تجربتها الشخصية مع التكريم، قائلة إن شعور اللقاء مع الرئيس لا يوصف، مشيدة بتواضعه وحرصه على الاستماع للجميع، مضيفة أن لديها 3 أبناء؛ محمد ضابط لواء، وابنتها الحاصلة على ليسانس حقوق، فيما توفى أحد أبنائها في عمر 34 سنة وتعرضت بعدها لحادث.

ولفتت إلى أنها تقيم الآن في دار مسنين راقية، مشيدة بالرعاية الطبية والخدمات الصحية، وكذلك بالأنشطة والرحلات التي تُنظم للسكان، مشيرة إلى أن تجربتها كانت فرصة لإعادة العيش لنفسها بعد تأدية رسالتها وزواج أبنائها، قائلة: “ قالولي اقعدي معانا ولكن أنا جاية بمحض إرادتي، هما بارين ومش سايبني أبدًا.. بقول لكل أم: لما تقدمي رسالتك على أكمل وجه مع بر أولادك تعالي المكان ده هتلاقي حد يطبطب عليكي، احنا بنبدأ نعيش من دلوقتي رغم الأمراض”، مؤكدة أنها تستقبل زيارات متكررة من أبنائها.

وكشفت نجاة صهوان، الأم المثالية بالبحيرة، عن رحلتها في مواجهة الإعاقة البصرية وتحقيق أحلامها، مؤكدة أن لقاء الرئيس كان أمنية حياتها، مضيفة أن دعم زوجها كان ركيزتها في تربية أبنائها؛ إسلام المهندس وعبد الرحمن طالب الطب، لافتة إلى أن سعادتها هي رؤية أبنائها ناجحين ومؤثرين في المجتمع.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.