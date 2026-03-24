إبراهيم حسن يعلن موعد سفر منتخب مصر إلى السعودية

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد سفر المنتخب إلى السعودية استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي الودية، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح إبراهيم حسن أن المنتخب يسافر إلى السعودية في الواحدة ظهر غداً، الأربعاء، على متن طائرة خاصة إلي السعودية لمواجهتها يوم 27 مارس الجاري في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وأضاف إبراهيم حسن أن منتخب مصر سيخوض تدريب في السابعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة في السعودية، بعد وصول البعثة.

وخاض المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، ثالث تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمباراتي السعودية وإسبانيا المقررتين يومي 27 و 31 مارس الحالي في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وتواجد في مران، اليوم 25 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفي محمد.

وبدأ مران المنتخب بتدريبات بدنية وجمل فنية، ثم تقسيمة وتسديد على المرمى.

وحضر المران، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني، عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.