المبعوث الصيني: دول المنطقة تتطلع لدور أكبر لبكين في خفض التصعيد بالشرق الأوسط

قال تشاي جيون، مبعوث الحكومة الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط، عقب اختتام زيارته إلى المنطقة، إن دول المنطقة تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الحرب، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وذكر جيون، في مؤتمر صحفي، أنه زار حديثاً عدة دول في المنطقة تشمل السعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر، وأجرى تبادلات متعمقة للرؤى مع وزراء خارجية تلك الدول ومع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام لجامعة الدول العربية، بشأن الوضع الإقليمي.

وأوضح أنه أجرى أيضاً مناقشات مستفيضة مع الجانب الإيراني.

وفي سياق إشارته إلى أن هذه الزيارة جرت في وقت تتصاعد فيه الحرب وتتسع رقعتها، لفت المبعوث الصيني إلى أن دول المنطقة تؤكد أن الأهداف غير العسكرية، خاصة سبل العيش والبنية التحتية للطاقة، يجب ألا تُستهدف بهجمات غير مبررة، وأنه يجب ضمان حياة وسلامة الأشخاص العاديين.

وقال المبعوث الصيني: "تُعارض جميع الأطراف إغلاق مضيق هرمز. وتعتقد جميع الأطراف أن المضيق شديد الأهمية لأمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية. استمرار إغلاقه سيجلب عواقب لا تُطاق على الجميع".

وذكر أن دول المنطقة تعترف بأن إيران جارة لا يمكن إبعادها، مضيفا أن هذه الدول ترحب بالبيان الذي أصدرته إيران الذي ذكرت فيه أنها لن تهاجم دول الجوار، وأن هذه الدول تدعو إلى حل الخلافات عبر الحوار والتفاوض.

وأوضح تشاي أن دول المنطقة تُثني بشدة على موقف الصين العادل بشأن الوضع الراهن وعلى وساطتها الدبلوماسية المستمرة منذ اندلاع الصراع، مضيفا أن دول المنطقة أعربت عن تطلعها إلى أن تؤدي الصين دورا أكبر في خفض التصعيد.